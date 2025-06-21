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Таунхаусы с бассейном в Thermi, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$777,698
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 149 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$777,698
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Thermi, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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