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Таунхаусы с видом на море в Thermi, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
$305,319
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$599,116
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой э…
$691,287
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Thermi, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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