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Отели в Тасос, Греция

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель 19 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Тасос, Греция
Отель 19 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Тасос, Греция
Количество спален 19
Код недвижимости: 1449 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Тасос Лименас за € 900.000. Это 830 кв. м. Отель …
€900,000
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Отель 1 комната с furnishings в Тасос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Тасос, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница площадью 300 кв.м на острове Тасос. Двухэтажная гостиница …
€480,000
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