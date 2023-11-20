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Коммерческая недвижимость в Тасос, Греция
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7 объектов найдено
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Коммерческая с мебелью, с гаражом, с AC
Тасос, Греция
Код недвижимости: 11350 - Business FOR SALE в Тасос Лименас за €70.000 . Этот меблированный …
€70,000
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Инвестиционная с гаражом, с хранение
Тасос, Греция
Код недвижимости: 11143 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 285.000 Эксклюзив. Это 18…
€285,000
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Инвестиционная 15 спален с гаражом, с садом, с камином
Тасос, Греция
15
4
Код недвижимости: 11040 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 680.000. Это 442 кв. Здан…
€550,000
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Отель 19 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Тасос, Греция
19
Код недвижимости: 1449 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Тасос Лименас за € 900.000. Это 830 кв. м. Отель …
€900,000
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Отель 1 комната с furnishings
Тасос, Греция
1
300 м²
1
Предлагается на продажу гостиница площадью 300 кв.м на острове Тасос. Двухэтажная гостиница …
€480,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Тасос, Греция
1
300 м²
1
Предлогаем на продажу бизнес площадью 300 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из четы…
€2,50 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Тасос, Греция
1
420 м²
1
Продается бизнес общей площадью 420 кв.м на острове Тасос. Бизнес состоит из трех этажей- пе…
€1,70 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
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