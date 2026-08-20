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Коммерческая недвижимость в Тасосе, Греция

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение в Тасос, Греция
Коммерческое помещение
Тасос, Греция
Имущественный кодекс: 11350 - Бизнес на продажу в Тасос Лименас за €70 000. Этот 100 кв. м. …
$80,367
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Коммерческое помещение в Тасос, Греция
Коммерческое помещение
Тасос, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Код собственности: 11756 - Вилла для продажи в Тасосе Лименасе за 760 000 евро. Эта 420 кв. …
$880,473
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