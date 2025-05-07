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Таунхаусы с видом на горы в периферийной единице Тасос, Греция

Thassos Municipality
24
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6 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$327,974
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$385,555
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 5 комнат
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж -2/2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Под…
$256,319
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Принос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Принос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$201,159
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Grekodom Development
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Таунхаус 8 комнат в Thassos Municipality, Греция
Таунхаус 8 комнат
Thassos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
$1,12 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Тау…
$421,878
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в периферийной единице Тасос, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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