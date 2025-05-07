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Таунхаусы в периферийной единице Тасос, Греция

Thassos Municipality
24
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24 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Принос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Принос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 111 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$362,915
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Таунхаус 4 комнаты в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$381,954
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$392,213
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Таунхаус 4 комнаты в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$340,096
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 119 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$366,065
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Таунхаус 5 комнат в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус 5 комнат
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$549,098
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$381,954
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 121 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$376,524
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Таунхаус 3 комнаты в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Вто…
$83,499
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Таунхаус 4 комнаты в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$360,836
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$327,974
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$386,983
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$385,555
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Таунхаус 3 комнаты в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 89 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$271,934
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Таунхаус 3 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$340,096
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Таунхаус 5 комнат в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 5 комнат
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж -2/2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Под…
$256,319
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Таунхаус 3 комнаты в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$194,675
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Таунхаус 3 комнаты в Thassos Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Thassos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Seafront House in Thassos Island Greece Seafront House in Thassos Island Greece, Greek Is…
$259,644
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Таунхаус 3 комнаты в Принос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Принос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$201,159
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Таунхаус 8 комнат в Thassos Municipality, Греция
Таунхаус 8 комнат
Thassos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
$1,12 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$303,470
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$381,754
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Тау…
$421,878
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$294,695
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Параметры недвижимости в периферийной единице Тасос, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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