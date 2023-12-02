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Земельные участки в периферийная единица Тасос, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки в Айос-Георгиос, Греция
Земельные участки
Айос-Георгиос, Греция
Property Code. 1478 - Plot FOR SALE in Thasos Glyfada for €2.000.000 . Discover the features…
€2,00 млн
в месяц
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Земельные участки 1 комната с furnishings в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11700 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€1,30 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 674 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена вод…
€70,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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