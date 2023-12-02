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Коттеджи в периферийная единица Тасос, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одног…
€125,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€230,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в периферийная единица Тасос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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