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Таунхаус 2 спальни с видом на море
Сикея, Греция
3
1
80 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€200,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
5
138 м²
2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€750,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на море
Сикея, Греция
2
1
45 м²
2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€110,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален
Сикея, Греция
5
1
175 м²
Код недвижимости: HPS576 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 380.000. Это 175 кв. Вилла…
€450,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с furnishings
Сикея, Греция
4
1
200 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€700,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты с furnishings
Сикея, Греция
4
118 м²
2
Продается вилла площадью 118 кв.м на полуострове Ситония, Халкидики. Двухэтажная вилла состо…
€1,50 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
3
2
80 м²
1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€250,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с furnishings
Сикея, Греция
3
1
105 м²
1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
€160,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 4 спальни с furnishings
Сикея, Греция
5
2
100 м²
2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
€110,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с furnishings
Сикея, Греция
4
2
97 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€195,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сикея, Греция
4
3
132 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сикея, Греция
6
3
250 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сикея, Греция
4
2
100 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
в месяц
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Квартира 2 комнаты с видом на море
Сикея, Греция
2
44 м²
1
Первый уровень состоит из двух полноценных однокомнатных квартир, каждая из которых по 44 кв…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на море
Сикея, Греция
2
1
45 м²
1
Жилой комплекс состоящий из трёх уровней, с мансардой, террасами и верандами. Второй и трети…
Цена по запросу
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Сикея, Греция
3
2
80 м²
1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€250,000
в месяц
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сикея, Греция
3
1
60 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сикея, Греция
5
4
150 м²
1
Проект "ИРО" Двухэтажная вилла имеет площадь 150 кв.м. На первом этаже расположены просторна…
Цена по запросу
в месяц
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