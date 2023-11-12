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Жильё в Ставрос, Греция

дома
4
4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Vrasna Beach, Греция
Дом 3 комнаты
Vrasna Beach, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Агиос Георгиос, пляж Врасна: Продается светлый дом 114 кв.м. в 300 кв.м. фасадный участок, в…
€180,000
Дом 3 комнаты в Vrasna Beach, Греция
Дом 3 комнаты
Vrasna Beach, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Nea Vrasna: Detached house of 120 sq.m. at a distance of 200 meters from the beach, in a ver…
€130,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Milies, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Milies, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
€270,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Vrasna Beach, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Vrasna Beach, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аспровальте. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€320,000
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