Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. South Pilio Municipality

Земельные участки в South Pilio Municipality, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vyzitsa, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vyzitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 520 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории земельный участ…
€85,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Koropi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Koropi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3764 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории с возможностью…
€900,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Vyzitsa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Vyzitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 51000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вод…
€700,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Lavkos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Lavkos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4900 кв.м. в центральной Греции. На территории подведен…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в South Pilio Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 93000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории колодец, подв…
€3,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в изливание, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
изливание, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории …
€75,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Koropi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Koropi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в центральной Греции. Имеет великолепный вид…
€150,000
Realting.com
Перейти