Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. South Pilio Municipality
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в South Pilio Municipality, Греция

Municipla unit of Milies
12
Municipal unit of Argalasti
8
Sipias Municipal Unit
6
4 объекта найдено
Вилла 11 комнат в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 11 комнат
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
$936,353
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 5 комнат в Платанья, Греция
Вилла 5 комнат
Платанья, Греция
Число комнат 5
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
$3,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 5 комнат в Пинакатес, Греция
Вилла 5 комнат
Пинакатес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$994,875
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Sky ApartmentsSky Apartments
Вилла 1 комната в Визица, Греция
Вилла 1 комната
Визица, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
$7,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в South Pilio Municipality

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в South Pilio Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти