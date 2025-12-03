Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на море в South Pilio Municipality, Греция

Municipla unit of Milies
12
Municipal unit of Argalasti
8
Sipias Municipal Unit
6
10 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Милина, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Милина, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$444,767
Коттедж 3 комнаты в Милина, Греция
Коттедж 3 комнаты
Милина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
$140,453
Вилла 11 комнат в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 11 комнат
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
$936,353
OneOne
Вилла 5 комнат в Платанья, Греция
Вилла 5 комнат
Платанья, Греция
Число комнат 5
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
$3,10 млн
Вилла 3 комнаты в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Подвал состоит из одной кладовой…
$468,176
Коттедж 1 комната в Визица, Греция
Коттедж 1 комната
Визица, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…
$374,541
Estate Service 24Estate Service 24
Вилла 5 комнат в Пинакатес, Греция
Вилла 5 комнат
Пинакатес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$994,875
Коттедж 8 комнат в Каламаки, Греция
Коттедж 8 комнат
Каламаки, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 233 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$444,767
Коттедж 3 комнаты в Визица, Греция
Коттедж 3 комнаты
Визица, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$187,271
VernaVerna
Вилла 1 комната в Визица, Греция
Вилла 1 комната
Визица, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
$7,02 млн
