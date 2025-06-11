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Коттеджи с видом на море в South Pilio Municipality, Греция

Municipal unit of Argalasti
3
Municipla unit of Milies
3
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4 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Визица, Греция
Коттедж 1 комната
Визица, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…
$365,475
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Коттедж 8 комнат в Каламаки, Греция
Коттедж 8 комнат
Каламаки, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 233 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$434,002
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Визица, Греция
Коттедж 3 комнаты
Визица, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$182,738
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Милина, Греция
Коттедж 3 комнаты
Милина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
$137,053
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в South Pilio Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
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