Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Бассейн

Многоуровневые квартиры с бассейном в Sithonia Municipal Unit, Греция

Никити
7
Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2
Продаётся двухуровневая квартира 80 кв.м в Никити, Ситония, всего в нескольких минутах от мо…
$325,305
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Откройте для себя этот прекрасный двухуровневый дуплекс, расположенный в очаровательной приб…
$325,776
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Sithonia Municipal Unit, Греция

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти