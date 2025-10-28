Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Вид на море

Многоуровневые квартиры с видом на море в Sithonia Municipal Unit, Греция

Никити
7
Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/3
Продается двухуровневая квартира (мезонета) площадью 103 кв.м в посёлке Никити, Ситония, Хал…
$326,360
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Откройте для себя этот прекрасный двухуровневый дуплекс, расположенный в очаровательной приб…
$325,776
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Sithonia Municipal Unit, Греция

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти