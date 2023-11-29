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14 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Неа-Мадитос, Греция
5
1
179 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€220,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 спальни
Амфиполис, Греция
3
2
261 м²
Property Code: HPS3039 - Villa FOR SALE in Amfipoli Palaiokomi for €1.200.000 . This 261 sq.…
€1,20 млн
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Дом 2 комнаты
Sitochori, Греция
2
1
130 м²
2
Ситохори, Серрес: Продается отдельно стоящий дом 130 кв.м. на 2 уровнях на участке 320 кв.м.…
€30,000
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Дом 3 комнаты
Achinos, Греция
3
1
80 м²
Achinos, Serres: Продается отдельно стоящий дом 80 кв.м. на участке 1500 кв.м. с 25 деревьям…
€30,000
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Дом 3 комнаты
Vrasna Beach, Греция
3
1
114 м²
Агиос Георгиос, пляж Врасна: Продается светлый дом 114 кв.м. в 300 кв.м. фасадный участок, в…
€180,000
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Дом 3 комнаты
Vrasna Beach, Греция
3
1
120 м²
Nea Vrasna: Detached house of 120 sq.m. at a distance of 200 meters from the beach, in a ver…
€130,000
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Вилла 6 комнат с furnishings
Мавроталаса, Греция
6
400 м²
3
Падение цен! Продается вилла в районе Мавросаласа, недалеко от Серреса, города Амфиполи и ку…
€320,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с furnishings
Anthi, Греция
3
74 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м в Серресе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€55,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Milies, Греция
4
2
184 м²
1
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
€270,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с furnishings
Serres Municipality, Греция
4
1
100 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аспровальте. Цокольный этаж состоит из гости…
€140,000
1
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Аспровалта, Греция
1
210 м²
1
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из око…
€170,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Аспровалта, Греция
4
1
125 м²
3
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоколь…
€150,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Vrasna Beach, Греция
5
2
120 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аспровальте. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€320,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Неа-Мадитос, Греция
6
2
140 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€220,000
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийная единица Серре, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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