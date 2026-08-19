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Виллы в периферийной единице Серре, Греция

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Amphipolis Municipality
8
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10 объектов найдено
Вилла в Неа-Кердилия, Греция
Вилла
Неа-Кердилия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Property Code: HPS5186 - Villa FOR SALE in Amfipoli Nea Kerdilia for € 750.000 . This 200 s…
$863,139
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Вилла в Мавроталаса, Греция
Вилла
Мавроталаса, Греция
Площадь 400 м²
Падение цен! Продается вилла в районе Мавросаласа, недалеко от Серреса, города Амфиполи и к…
$377,827
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Вилла в Amphipolis Municipality, Греция
Вилла
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 71 м²
Роскошная резиденция с частным бассейном и видом на море – всего 180 м от побережья Пр…
$289,274
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Вилла в Amphipolis Municipality, Греция
Вилла
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 82 м²
Роскошная мезонет с частным бассейном и открытым видом на море – всего 180 м от побережья …
$324,695
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Вилла в Amphipolis Municipality, Греция
Вилла
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 70 м²
Продается дом 70 кв.м с панорамным видом на море и горы – Кердилия В современном жилом…
$253,852
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Вилла в Амфиполис, Греция
Вилла
Амфиполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Код собственности: HPS3039 - Вилла для продажи в Амфиполи Палайокоми за €1.200.000. Это 261 …
$1,38 млн
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TekceTekce
Вилла в Amphipolis Municipality, Греция
Вилла
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 82 м²
Роскошный дуплекс с видом на море – всего 180 м от побережья Продается роскошный двуху…
$295,177
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Вилла в Amphipolis Municipality, Греция
Вилла
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 70 м²
Продается дом 70 кв.м с панорамным видом на море и горы – Кердилия В современном жилом…
$282,518
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Вилла в Serres Municipality, Греция
Вилла
Serres Municipality, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$441,739
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Вилла в Amphipolis Municipality, Греция
Вилла
Amphipolis Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продаются – Новые Роскошные Виллы в 250 м от Моря Всего в 250 метрах от пляжа, в тихом…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в периферийной единице Серре, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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