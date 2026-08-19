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Таунхаусы в периферийной единице Серре, Греция

;
Amphipolis Municipality
11
Serres Municipality
6
Сере
6
Таунхаус Удалить
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17 объектов найдено
Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 66 м²
Двухуровневый мезонет, 66 м², на участке 53 м², всего в 180 метрах от моря Ищете ли вы…
$198,359
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Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 53 м²
Таунхаус на стадии строительства, общей площадью 53 кв.м, энергетический класс А. Имеет от…
$177,106
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Таунхаус в Serres Municipality, Греция
Таунхаус
Serres Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Продается таунхаус площадью 176 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$318,791
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 58 м²
Продается таунхаус площадью 58 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$169,355
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Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 66 м²
Двухуровневый мезонет, 66 м², на участке 53 м², всего в 180 метрах от моря Ищете ли вы…
$206,624
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Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Продается таунхаус площадью 63 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$165,299
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TekceTekce
Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 53 м²
Продается таунхаус площадью 53 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$157,049
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Таунхаус в Serres Municipality, Греция
Таунхаус
Serres Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$247,949
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Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 66 м²
Двухуровневый мезонет, 66 м², на участке 53 м², всего в 180 метрах от моря Ищете ли вы…
$205,443
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Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 60 м²
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$174,629
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Таунхаус в Serres Municipality, Греция
Таунхаус
Serres Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Продаются два таунхауса в пригороде Салоники, площадью 80 кв.метров каждый. Таунхаусы распол…
$200,791
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Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 73 м²
Роскошные Мезонеты в Центре Пляжа Офринио – Уникальная Возможность для Проживания и Инвестиц…
$247,949
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Таунхаус в Serres Municipality, Греция
Таунхаус
Serres Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$247,949
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Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 60 м²
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$173,457
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Таунхаус в Serres Municipality, Греция
Таунхаус
Serres Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$188,913
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Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Продается таунхаус площадью 104 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
$649,390
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Таунхаус в Serres Municipality, Греция
Таунхаус
Serres Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Продается таунхаус площадью 102 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$188,913
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Параметры недвижимости в периферийной единице Серре, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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