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Таунхаусы в периферийной единице Западной Аттика, Греция

Municipality of Megara
12
Municipal Unit of Megara
12
Municipality of Mandra Eidyllia
6
Municipal Unit of Vilia
6
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9 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж -1/2
Продается таунхаус площадью 95 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
$204,892
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Таунхаус в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Таунхаус
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу таунхаус площадью 400 кв.м. расположенный на участке площадью 2.000 …
$421,168
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Таунхаус в Влихада, Греция
Таунхаус
Влихада, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Этаж -1/2
Продается таунхаус площадью 218 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$682,975
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Таунхаус в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус в прибрежном поселке в Аттике. Площадь трехэтажного дома составляет 182 к…
$216,275
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Таунхаус в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$796,804
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Таунхаус в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
$227,658
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Таунхаус в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Таунхаус
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 315 м²
Этаж 1/1
Три таунхауса находятся на стадии строительства в прибрежном районе Аттики - Алепохори на бе…
$295,956
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Таунхаус в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Таунхаус
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
$204,892
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Таунхаус в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$313,030
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Параметры недвижимости в периферийной единице Западной Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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