  2. Греция
  3. периферийная единица Западная Аттика
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в периферийной единице Западной Аттика, Греция

Municipality of Megara
44
Municipal Unit of Megara
44
Municipality of Mandra Eidyllia
12
Municipal Unit of Vilia
11
7 объектов найдено
Вилла 2 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Вилла 2 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
$2,11 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,87 млн
Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж -2/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной спальной ком…
$2,52 млн
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Вилла 6 комнат в Municipality of Megara, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,57 млн
Оставить заявку
Коттедж 8 комнат в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
$678,856
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и роскошь в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Century 21Century 21
Коттедж 3 спальни в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- West Attica: Mandra - Palaiochorio 250 Sq.m., 3 Bedro…
$408,118
Оставить заявку

