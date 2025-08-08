Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Южные Афины
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на горы

Пентхаусы с видом на горы в периферийной единице Южные Афины, Греция

Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 6
Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция Предлагаются двухуровневый…
$2,53 млн
