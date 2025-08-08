Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Южные Афины
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Сад

Пентхаусы с садом в периферийной единице Южные Афины, Греция

Municipality of Glyfada
4
Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 5
Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция Предлагается просто…
$2,54 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферийной единице Южные Афины, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти