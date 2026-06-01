Коммерческая недвижимость Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция.

Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви
Цена продажи: 2 200 000 € (обсуждается)
Отличная инвестиционная возможность в одном из самых престижных мест на проспекте Месогион, . Продаётся отдельно стоящее коммерческое здание общей площадью 1 110 кв.м. с большой фасадной частью и просторными вспомогательными помещениями, идеально подходящее для собственного использования или инвестиций.
Характеристики объекта
Объект расположен в стратегическом месте района Агия Параскеви, с прямым доступом к проспекту Месогион, Аттики Одос, станции метро «Дукиссис Плакентиас» и международному аэропорту Афин. Район характеризуется высокой деловой активностью и отличной транспортной доступностью.
Благодаря функциональной планировке, большому фасаду и частной парковке, объект идеально подходит для:
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