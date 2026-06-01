  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Agia Paraskevi
  4. Коммерческая недвижимость Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция.

Коммерческая недвижимость Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция.

Municipality of Agia Paraskevi, Греция
от
$2,53 млн
НДС
;
Premium Premium
3
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33340
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Agia Paraskevi
  • Адрес
    Mesogeion, 494

О комплексе

Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви

Цена продажи: 2 200 000 € (обсуждается)

Отличная инвестиционная возможность в одном из самых престижных мест на проспекте Месогион, . Продаётся отдельно стоящее коммерческое здание общей площадью 1 110 кв.м. с большой фасадной частью и просторными вспомогательными помещениями, идеально подходящее для собственного использования или инвестиций.

Характеристики объекта

  • Общая площадь: 1 110 кв.м.
  • Первый этаж: 294 кв.м.
  • Мезонин: 137,32 кв.м.
  • Полуподвал (коммерческое использование): 183,50 кв.м.
  • Подвал: 495,80 кв.м.
  • Год постройки: 1977
  • Фасад около 20 метров на проспекте Месогион
  • 12–15 закреплённых парковочных мест
  • Внутренний лифт
  • Внутренние лестницы, соединяющие все уровни
  • Вспомогательные помещения, кухня для персонала и несколько санузлов
  • Все необходимые градостроительные урегулирования завершены.

Объект расположен в стратегическом месте района Агия Параскеви, с прямым доступом к проспекту Месогион, Аттики Одос, станции метро «Дукиссис Плакентиас» и международному аэропорту Афин. Район характеризуется высокой деловой активностью и отличной транспортной доступностью.

Благодаря функциональной планировке, большому фасаду и частной парковке, объект идеально подходит для:

  • торговых сетей и универмагов,
  • выставочных залов (showroom),
  • офисов компаний,
  • медицинских и диагностических центров,
  • фитнес-центров и wellness-объектов,
  • образовательных учреждений,
  • инвесторов, ищущих престижный объект с высоким потенциалом.

 

Для получения дополнительной информации или организации просмотра, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Местонахождение на карте

Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Коммерческая недвижимость Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция.
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
от
$2,53 млн
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Похожие комплексы в Греции не найдены. Воспользуйтесь расширенным поиском
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Греции
Инвестиции в недвижимость в Греции в 2026 году
01.06.2026
Инвестиции в недвижимость в Греции в 2026 году
Недвижимость в Греции в 2026 году: где покупать и выгодно ли инвестировать
06.04.2026
Недвижимость в Греции в 2026 году: где покупать и выгодно ли инвестировать
Цены на жилье в Греции – аналитика REALTING
02.04.2026
Цены на жилье в Греции – аналитика REALTING
«Греция обходит Турцию и Кипр». Почему греческая недвижимость переживает бум и как на этом заработать
25.06.2025
«Греция обходит Турцию и Кипр». Почему греческая недвижимость переживает бум и как на этом заработать
Какие цены на жилую недвижимость установились в Греции на конец 2024 года? Данные REALTING
17.01.2025
Какие цены на жилую недвижимость установились в Греции на конец 2024 года? Данные REALTING
ТОП самых перспективных городов Греции для переезда на ПМЖ
05.08.2024
ТОП самых перспективных городов Греции для переезда на ПМЖ
Особенности жизни в Греции на материке и на острове
29.05.2024
Особенности жизни в Греции на материке и на острове
«Золотая виза на Крите по-прежнему доступна за 250 000 евро». Эксперт о том, почему спрос на недвижимость Греции неуклонно растет
12.01.2024
«Золотая виза на Крите по-прежнему доступна за 250 000 евро». Эксперт о том, почему спрос на недвижимость Греции неуклонно растет
Показать все публикации