Коммерческая недвижимость Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция.

Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви

Цена продажи: 2 200 000 € (обсуждается)

Отличная инвестиционная возможность в одном из самых престижных мест на проспекте Месогион, . Продаётся отдельно стоящее коммерческое здание общей площадью 1 110 кв.м. с большой фасадной частью и просторными вспомогательными помещениями, идеально подходящее для собственного использования или инвестиций.

Характеристики объекта

Общая площадь: 1 110 кв.м.

Первый этаж: 294 кв.м.

Мезонин: 137,32 кв.м.

Полуподвал (коммерческое использование): 183,50 кв.м.

Подвал: 495,80 кв.м.

Год постройки: 1977

Фасад около 20 метров на проспекте Месогион

на проспекте Месогион 12–15 закреплённых парковочных мест

Внутренний лифт

Внутренние лестницы, соединяющие все уровни

Вспомогательные помещения, кухня для персонала и несколько санузлов

Все необходимые градостроительные урегулирования завершены.

Объект расположен в стратегическом месте района Агия Параскеви, с прямым доступом к проспекту Месогион, Аттики Одос, станции метро «Дукиссис Плакентиас» и международному аэропорту Афин. Район характеризуется высокой деловой активностью и отличной транспортной доступностью.

Благодаря функциональной планировке, большому фасаду и частной парковке, объект идеально подходит для:

торговых сетей и универмагов,

выставочных залов (showroom),

офисов компаний,

медицинских и диагностических центров,

фитнес-центров и wellness-объектов,

образовательных учреждений,

инвесторов, ищущих престижный объект с высоким потенциалом.

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