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Дома с видом на горы в Pylaia Municipal Unit, Греция

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таунхаусы
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3 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$4,17 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$357,616
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 335 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$670,530
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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