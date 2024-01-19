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Коттеджи в Pylaia Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках
€215,000
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 499 м²
Количество этажей 1
Продается четырехэтажный коттедж в одном из престижных районов г. Салоники. Цокольный этаж и…
€530,000
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€600,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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