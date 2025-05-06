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Виллы с видом на море в Peraia, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$887,182
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 475 м²
Этаж -1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,20 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$834,995
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 930 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$3,55 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$834,995
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Peraia, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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