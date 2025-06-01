Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Peraia
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Peraia, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
На продажу выставленыдва автономных одинаковых дома площадью 250 кв.м, которые расположены н…
$469,371
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из гостин…
$506,215
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках. Подвал состоит из 2 спальных комн…
$407,060
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$647,694
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 9 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 9 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 546 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 546 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$834,995
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$553,184
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Peraia, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти