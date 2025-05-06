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Особняки с террасой в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
11
Municipal Unit of Loutraki Perachora
10
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4 объекта найдено
Особняк 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
- Два независимых отдельных дома площадью 250 квадратных метров на территории четырех акров …
$538,173
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Особняк 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
- Район Лутраки возле спортивного лагеря, расстояние от центра 4 км. - Частный дом 88 кв.м.…
$130,506
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Особняк 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Уникальное предложение: отдельно стоящий дом в Лутраки!  Этот изысканный дом площадью 200 кв…
$669,620
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Особняк 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Двухэтажный особняк площадью 280 кв. м на продажу в Карбунари, Лутраки. - Двухэтажный осо…
$526,725
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Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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