Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Oraiokastro
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Oraiokastro, Греция

;
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 500 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из 2…
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Oraiokastro, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти