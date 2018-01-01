Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция

Предлагаются квартиры с видом на море, балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют собственные бассейны.
Окончание строительства - 2025 год.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Бронированная дверь
Кондиционеры
Солнечные водонагреватели
Тепловой насос
Расположение и объекты поблизости
Глифада - южный пригород Афин, расположенный в 12 км от центра столицы и в 17 км от международного аэропорта.
Предлагаются светлые апартаменты в новой резиденции.
Окончание строительства - лето 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Современная кухня
Кондиционеры
Система "умный дом"
Автоматическое освещение
Светодиодное освещение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с портом Пирея.
Супермаркет - 140 метров
Школа - 400 метров
Аптека - 71 метр
Спортивный парк - 600 метров
Предлагаются квартиры с помещениями для хранения, балконами и видами на Акрополь и горы.
Имеется подземный гараж и сад на крыше.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Кухонная мебель
Кондиционеры
Сигнализация
Автономное отопление
Расположение и объекты поблизости
Центральная площадь - 120 метров
Автобусная остановка - 130 метров
Железнодорожная станция - 800 метров
Порт Пирея - 17,5 км
Центр Афин - 11,5 км
Международный аэропорт Афин - 24 км