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Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция

Афины, Греция
от
€310,000
;
4
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные панели
  • Система "умный дом"
  • Сигнализация
  • Автономный тепловой насос
  • Скрытое освещение
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в зеленом пригороде Афин - Неа-Ираклия.

  • Супермаркет - 270 метров
  • Детская площадка - 450 метров
  • Школа - 550 метров
  • Аптека - 300 метров
  • Парк - 950 метров
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция
Афины, Греция
от
€310,000
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