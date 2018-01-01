Новая резиденция в спокойном районе, Дрося, Греция

Предлагаются квартиры с помещениями для хранения, балконами и видами на Акрополь и горы.
Имеется подземный гараж и сад на крыше.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Кухонная мебель
Кондиционеры
Сигнализация
Автономное отопление
Расположение и объекты поблизости
Центральная площадь - 120 метров
Автобусная остановка - 130 метров
Железнодорожная станция - 800 метров
Порт Пирея - 17,5 км
Центр Афин - 11,5 км
Международный аэропорт Афин - 24 км
Предлагаются светлые виллы с собственными бассейнами, садами и панорамными видами на море и зеленые окрестности.
Удобства и оснащение в доме
Скрытое освещение
Тепловой насос
Система "умный дом"
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в двух шагах от пляжа Петроталасса.
Супермаркет - 6,8 км
Начальная школа - 7,3 км
Медицинский центр - 8 км