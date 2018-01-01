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Просторные резиденции для семей с детскими площадками и бассейнами, в экологически чистом районе, Кифисия, Аттика, Греция

Афины, Греция
от
€1,56 млн
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7
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О комплексе

Проект - закрытый жилой комплекс класса люкс. Включает 10 резиденций: квартиры, двух- и трёхуровневые апартаменты и пентхаусы. Для каждой квартиры доступно парковочное место, складское помещение, частный сад, терраса и джакузи. В некоторых есть частные бассейны и доступ на крышу с террасой.

Проект идеально подходит для жителей Афин и экспатов, а также для семей с маленькими детьми. Это комплекс с инфраструктурой для отдыха и контролируемой системой безопасности. В проекте есть общие пространства для мам и детей, такие как детская игровая площадка, тренажерный зал и сауна. Недалеко от комплекса можно найти различные частные школы и детские сады премиум-класса.

Особенности квартир

Первое здание: 2 трёхэтажные квартиры на первом этаже с частными бассейнами, 1 апартамент на первом этаже с частным бассейном, 1 апартамент на втором этаже, 1 пентхаус с эксклюзивным доступом на крышу с террасой.

Второе здание:1 квартира на первом этаже с частным бассейном, 2 квартиры на 2-м этаже, 2 пентхауса с эксклюзивным доступом на крышу с террасой.

Расположение и объекты поблизости

Кифисия - северный пригород Афин. Отличается красивыми башнями и особняками XIX века, экологически чистыми и зелёными районами с живописными парками. В 15-20 минут езды от комплекса можно найти различные удобства: супермаркет Thanopoulos, парк для детей, wellness -центр, лес, парк Syggrou, спортивные площадки, международные школы и детские сады.

Расстояние до других объектов (на машине):

  • Центр города Афины - 30 мин
  • Порт Пирей - 40 мин
  • Афинская Ривьера - 40 мин
  • Международный аэропорт Афин - 40 мин
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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Просторные резиденции для семей с детскими площадками и бассейнами, в экологически чистом районе, Кифисия, Аттика, Греция
Афины, Греция
от
€1,56 млн
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