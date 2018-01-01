Малоэтажная резиденция в центре Афин, Греция

Предлагаются апартаменты с террасами и садами, парковочными местами и помещениями для хранения в новом элитном жилом здании.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Дубовый паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в прибрежном туристическом районе Вула, рядом со всей необходимой инфраструктурой, ресторанами и кафе, в 5 минутах от пляжа.
Предлагаются функциональные апартаменты с большими окнами в резиденции с садом на крыше.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Центральная антенна
Бронированная дверь
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 400 метров
Школа - 110 метров
Супермаркет - 600 метров
Роща - 800 метров
Стадион - 1,1 км
Предлагаются светлые комфортабельные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает садом и парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Большие окна
Солнечные водонагреватели
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Современная кухня
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралями и 3 станциями метро.
Станция метро - 965 метров
Начальная школа - 310 метров
Супермаркет - 350 метров
Аптека - 200 метров