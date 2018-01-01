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Малоэтажная резиденция в центре Афин, Греция

Афины, Греция
от
€215,000
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8
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с обслуживанием и двухуровневый пентхаус.

Резиденция располагает парковкой на 4 машины.

Удобства и оснащение в доме
  • Светодиодное освещение
  • Тепловой насос
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Электрические рольставни
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в двух шагах от Парфенона и Акрополя, в пешей доступности от станции метро и музея.

  • Акрополь - 1 км
  • Плака - 1,5 км
  • Станция метро - 650 метров
  • Площадь Синтагма - 2,1 км
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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Малоэтажная резиденция в центре Афин, Греция
Афины, Греция
от
€215,000
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