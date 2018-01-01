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Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция

Афины, Греция
от
€585,026
;
3
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О комплексе

Предлагаются функциональные апартаменты с большими окнами в резиденции с садом на крыше.

Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечный водонагреватель
  • Сигнализация
  • Центральная антенна
  • Бронированная дверь
  • Светодиодное освещение
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Аптека - 400 метров
  • Школа - 110 метров
  • Супермаркет - 600 метров
  • Роща - 800 метров
  • Стадион - 1,1 км
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция
Афины, Греция
от
€585,026
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