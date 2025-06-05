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Долгосрочная аренда студий в Неа-Перамосе, Греция

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9 объектов найдено
Студия в Неа-Перамос, Греция
Студия
Неа-Перамос, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE WITH DAILY RENT. For rent BY THE NIGHT, renovated Stud…
$91
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos KAVALAS: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. 50 sq.m. studio for rent by t…
$105
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartme…
$136
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
Eleitheres, Nea Peramos: Studio of 47 sq.m. on the 1st floor of an apartment building VERY C…
$94
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. For rent by the day studio apartment …
$95
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE FOR DAILY RENT. Two apartments for daily rent, located…
$98
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartm…
$115
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartm…
$84
в месяц
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Студия в Неа-Перамос, Греция
Студия
Неа-Перамос, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartme…
$115
в месяц
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