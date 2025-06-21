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Виллы с бассейном в Nea Penteli Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$875,631
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Nea Penteli Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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