  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Nea Penteli Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Nea Penteli Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
$1,52 млн
Параметры недвижимости в Nea Penteli Municipal Unit, Греция

