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Земельные участки в Неа-Миханьона, Греция

14 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1483 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€275,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 856 м²
Количество этажей 1
Район: Н. Епиватес
€160,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€110,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 145 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории ст…
€110,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€300,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 677 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€90,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9300 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€150,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 067 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1067 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 591 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 470 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€240,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 340 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
€65,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€110,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5880 кв.м. в пригороде города Салоники
€120,000
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