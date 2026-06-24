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Таунхаусы у моря в Municipality of Zografos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Municipality of Zografos, Греция
Таунхаус
Municipality of Zografos, Греция
Количество спален 4
Площадь 145 м²
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$613,968
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Zografos, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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