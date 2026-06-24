Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Zografos
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Municipality of Zografos, Греция

;
Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель 2 300 м² в Municipality of Zografos, Греция
Отель 2 300 м²
Municipality of Zografos, Греция
Площадь 2 300 м²
Гостиница расположена в самом центре столицы - на площади Омония. Район обслуживается метро,…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти