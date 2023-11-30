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Таунхаусы в Municipality of Western Lesvos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Tavari, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Tavari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€150,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Western Lesvos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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