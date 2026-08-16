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Таунхаусы в Municipality of Western Lesvos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Анахос Скоутароу, Греция
Таунхаус
Анахос Скоутароу, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
$1,42 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Western Lesvos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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