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Таунхаусы с видом на море в Municipality of Western Lesvos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты с видом на море, с видом на город в Tavari, Греция
Таунхаус 3 комнаты с видом на море, с видом на город
Tavari, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
$156,561
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Western Lesvos, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов