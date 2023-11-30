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Коммерческая недвижимость в Municipality of Western Lesvos, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Mesotopos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Mesotopos, Греция
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу здание (паметник архитектуры) на острове Митилини. Объект площадью в…
€325,000
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Grekodom Development
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