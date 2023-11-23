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Земельные участки в Municipality of West Mani, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки в Кардамили, Греция
Земельные участки
Кардамили, Греция
Площадь 4 454 м²
Продажа Grundst & uuml; ck, Lefktro-Kardamyli, Agios Dimitrios, 4454 квадратных метра.& Sigm…
€700,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Великая Богородица, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Великая Богородица, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€90,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Pedino, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pedino, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории коло…
€1,000,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Великая Богородица, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Великая Богородица, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2269 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории земел…
€75,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Великая Богородица, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Великая Богородица, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2465 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€1,30 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Оливковая деревня, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Оливковая деревня, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с во…
€85,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Platsa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Platsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1966 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории зем…
€30,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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