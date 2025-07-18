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Виллы с террасой в Municipality of Velo and Vocha, Греция

Municipal Unit of Vocha
6
Municipal Unit of Velos
6
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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Роскошный каменный дом 300 кв.м всего в 12 минутах ходьбы от пляжа Врахати На красиво оформл…
$499,834
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Агентство
Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Municipality of Velo and Vocha, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
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