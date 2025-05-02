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Квартиры с гаражом в Municipality of Velo and Vocha, Греция

Municipal Unit of Velos
8
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Kokkoni, Греция
Квартира 3 комнаты
Kokkoni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
- Продается роскошная квартира площадью 63 кв.м в Коккони, Коринфия. - С видом на горы - С…
$151,945
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Агентство
Sideris Real Estate
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Типы недвижимости в Municipality of Velo and Vocha

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Velo and Vocha, Греция

с видом на горы
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