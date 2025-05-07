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Виллы с бассейном в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

Vari Municipal Unit
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5 объектов найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 620 м²
Количество этажей 1
Вилла расположена в районе Вула
$5,03 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 199 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 199 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
$1,83 млн
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
$7,83 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 245 кв.м в центральной Греции. К недвижимости относится парковочное…
$2,46 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
$2,19 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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