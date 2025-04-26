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Коттеджи с бассейном в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

Vari Municipal Unit
13
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7 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Voula south of Athens Nea Kalymnos area: under construction maisonette 184 sq.m. 3rd-4th flo…
$1,52 млн
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж -1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвал состоит из одной кладовой, од…
$2,19 млн
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 286 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,15 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Voula - Evryali area south of Athens, maisonette of 204 sq.m. furnished on a plot of 300sq.m…
$1,25 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Voula South Nea Kalymnos area, under construction maisonette 215 sq.m. 3 levels (basement-gr…
$1,41 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,41 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
$1,04 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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