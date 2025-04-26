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Коттеджи с видом на море в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

Vari Municipal Unit
13
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5 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 483 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 483 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
$1,67 млн
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 286 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,15 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,41 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 370 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$1,05 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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